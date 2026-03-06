De cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional dio a conocer los nuevos puestos de votación en la ciudad de Barranquilla, así como el traslado que tendrán algunas sedes.

En ese sentido, el órgano electoral indicó que serán 6 nuevos puestos para votar, distribuidos en las cinco localidades.

El primero de ellos es la Fundación Ce Camilo, ubicada en la calle 100 - # 2F-35. De igual manera, la Institución Santo Domingo de Guzmán, en la carrera 2 - #78-36, y el colegio Ateneo Técnico Comercial, en la carrera 41 - #51-111.

Otros puestos recién habilitados para esta jornada serán el colegio Marymount, en la carrera 59 - #84-226, la Institución Educativa Brisas del Río, en la vía 40 - #46A-50, y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la carrera 32 - #41-34.

Además, fueron trasladados algunos puestos de votación como el del colegio distrital Juan José Rondón hacia la Institución Educativa Carlos Meisel, en la calle 74 - #24-139.

Mientras que las urnas en la IED Pablo Neruda pasará hacia la IED Comunitaria Metropolitana, en la calle 50 - #8-09

Por otro lado, el puesto en la Universidad Católica de Occidente será reubicado en el Gimnasio El Paraíso sede 1, en la carrera 74 - #80-123

Entre otras modificaciones están dos puestos de votación en el municipio de Soledad, en el Instituto Monsalve New Love, que serán trasladados al Gimnasio Colombo Republicano, en la Carrera 22A - #56-44, y al Liceo Cervantista, en la carrera 61A - #17-05.