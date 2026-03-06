La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, socializó ante los habitantes del barrio Bellavista el proyecto de reconstrucción de la plaza de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, una intervención que busca mejorar este espacio de encuentro para la comunidad y los feligreses que asisten al templo.

Según explicó la mandataria, las obras iniciarán en el mes de abril y forman parte de los compromisos adquiridos con los habitantes del sector para recuperar y adecuar este lugar destinado al esparcimiento y la convivencia.

“Nosotros nos comprometimos con este sector, con esta comunidad, a que aquí en la iglesia La Candelaria íbamos a invertir en un parque; hoy iniciamos la socialización para que en el mes de abril inicie la construcción de este parque que va a impactar no solo a este sector y a los feligreses que vienen, sino ante todo a los niños y niñas que habitan en este sector”, indicó.

La intervención contempla la instalación de iluminación tipo LED, un parque infantil con grama sintética, bancas en concreto, reparación del piso, mantenimiento del cerramiento de la iglesia y adecuaciones en las jardineras.

De acuerdo con Sneider Quintero, jefe de ejecución de proyectos de la empresa Dolmen, el proyecto también incluye paisajismo en las jardineras y mejoramientos en los senderos peatonales para facilitar la movilidad en la zona.

Habitantes del barrio Bellavista destacaron la gestión de la administración municipal y señalaron que la recuperación de este espacio permitirá que los niños y niñas del sector cuenten con un lugar cercano para la recreación y el encuentro comunitario.

