En las últimas semanas, los vientos y la marea se han intensificado en el Atlántico y en otros departamentos del Caribe colombiano. Estas condiciones climáticas persistirían hasta este domingo 8 de marzo, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General Marítima (Dimar).

Dichas dinámicas meteorológicas corresponden a la influencia de sistemas de alta presión subtropical que, al interactuar con la baja presión sobre el norte de Colombia, ha intensificado los vientos alisios del noreste, generando vientos predominantes del este y noreste entre 37 y 65 km/h y alturas de ola significativas entre 2.0 y 4.0 metros, con posibilidad de presentarse valores superiores.

Adicionalmente, se prevé mar de fondo en las zonas del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y algunos sectores de Bolívar.

Por otra parte, en los litorales costeros, se estiman olas con alturas de hasta 3.0 metros en Puerto Bolívar, de 2.8 metros en Barranquilla y 2.7 metros en Cartagena. Para el resto del litoral sur, valores inferiores a 2.0 metros.

Entre tanto, los vientos alcanzarán los 46 km/h en el sector norte, los 43 km/h en la zona central y entre 15 a 31 km/h en el sector sur; en el área insular se estima una altura de la ola de 1.3 metros en Providencia y 1.1 metros en San Andrés, con velocidades de vientos hasta de 37 km/h.

La autoridad marítima colombiana recomendó al gremio marítimo y a la población en general seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

De igual forma, sugirieron adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

“Se recomienda a toda la comunidad marítima del Caribe atender las recomendaciones de cada una de sus capitanías de puerto, de las comunidades costeras y las recomendaciones de los entes territoriales”, informó el Capitán de Fragata Marco Castillo, Subdirector encargado del CIOH .