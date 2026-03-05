La Alcaldía de Malambo, a través de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un evento en el que se resaltó el papel de la formación como herramienta para impulsar el desarrollo y la autonomía económica de las mujeres del municipio.

En medio de la jornada, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) certificó a 250 mujeres que culminaron procesos de capacitación en programas como higiene y manipulación de alimentos, atención al cliente, entonación de colores, mercadeo, pastelería, emprendimiento y unidad productiva. Estas hacen parte de las 700 participantes que iniciaron su formación.

La alcaldesa Yenis Orozco señaló que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento del tejido social y brindan herramientas para que más mujeres puedan emprender y desarrollar sus propios negocios.

“Hoy hemos demostrado que cuando las mujeres nos proponemos, somos capaces. La meta de la oficina de la mujer es llegar a cada rincón del municipio, ofreciéndole oportunidades a las mujeres, no solo a las mujeres cabeza de hogar, sino a las adolescentes que buscan oportunidades de estudio”, expresó.

Por su parte, Stephanie Escobar, directora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, agradeció la participación de las asistentes y afirmó que continuarán promoviendo acciones que respalden el crecimiento económico, la seguridad y la protección de los derechos de las mujeres.

En el evento también participaron representantes del departamento, entre ellas la secretaria de la Mujer del Atlántico, María Lourdes Dávila, quienes resaltaron el empoderamiento femenino y la resiliencia de las mujeres malamberas.

Durante la jornada también se destacó el testimonio de Gina Suárez, sobreviviente de cáncer de mama y emprendedora perteneciente a la comunidad indígena Kaamash del municipio.

