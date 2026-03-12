«El mundo puede intentar limitarte,

pero tu potencial es ilimitado si crees en ti misma.»

– Malala Yousafzai

Las mujeres del caribe y en especial las de mi amada Guajira, tienen un poder universal abrazado a la pluriculturalidad, a la biodiversidad y al realismo mágico. Mujeres que existen desde la libertad de trascender a universos espirituales, viviendo su ser en plenitud creativa y activando conscientemente el poder que tienen.

Esta nota es una de mis formas de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, fecha en la cual honramos a quienes abrieron camino para la búsqueda de la equidad e igualdad de los derechos. Mi compromiso de vida es visibilizar los liderazgos femeninos, por lo cual, siempre me inspira escribir sobre las mujeres de mi tierra que han emprendido caminos de luz e incidencia social.

En esta entrega rindo homenaje a una mujer que admiro profundamente y que hace honor a la grandeza de una genuina DAMA GUAJIRA.

Gretta Deluque: Empresaria Guajira (Gastronomía y cultura)

La dama guajira y su poder desde la gastronomía cultural

Es una mujer que refleja la fuerza, resiliencia y creatividad de las personas nacidas en La Guajira. Hablar de ella me llena de mucho orgullo porque crecí viendo su legado como referente, su nombre es reconocido, ella es un icono que hace parte de las buenas historias de mi tierra.

Su historia como emprendedora nace de los momentos donde la comida se convierte en un puente para unir a los seres queridos, celebrar la vida y crear recuerdos inolvidables. La gastronomía ha sido su fuente de expresión para demostrar que cada plato puede ser un acto de encuentro y alegría.

Y con el amor por el universo gastronómico que heredó y vio en su madre y ancestras, dispuso toda su creatividad y empuje para crear la empresa YOTOJORO. Yotojoro nació como un sueño familiar que, con esfuerzo constante se convirtió en un referente de la gastronomía y de los eventos en La Guajira.

Lo que comenzó como un pequeño negocio, se transformó en una empresa que en la actualidad ofrece experiencias gastronómicas y eventos que celebran la alegría de compartir momentos especiales, en el restaurante Yotojoro siempre hacen sentir a los clientes en un ambiente familiar porque es la esencia de su origen.

Para la gran dama guajira Greta, las mujeres de nuestra tierra son un símbolo de fortaleza y sensibilidad que, con elegancia y dedicación, saben convertir la vida cotidiana en espacios de unión y afectos. Ella representa a la madre, la hija, la amiga y la emprendedora que, inspira a quienes la rodean con su ejemplo.

Por ello, refiere que emprender y aportar a La Guajira desde la industria gastronómica y de eventos, es un acto de amor y compromiso con la región. Significa transformar los sabores, las costumbres y las celebraciones en oportunidades de desarrollo económico y social. Aportar desde la gastronomía y la organización de eventos es darle voz a la cultura, generar empleo, fortalecer la identidad guajira y demostrar que nuestras tradiciones son motor de progreso.

Su mensaje para quienes leen esta nota es que:

“Recuerden siempre que la verdadera fuerza está en los pequeños gestos: en la mesa compartida, en el abrazo sincero, en el trabajo hecho con amor. Cada persona tiene la capacidad de inspirar y transformar desde su vida cotidiana, con dedicación y sensibilidad. A las mujeres les dice, que nunca les falte la confianza en sus sueños ni la alegría de saber que, con esfuerzo y unión, todo es posible”

Normalicemos honrarnos entre mujeres, eso nos hace inquebrantables

Ella es una mujer que nunca se ha limitado al miedo, a la frustración o a la derrota, sino que enaltece el poder universal que tenemos; desde acciones de aprendizajes, solidaridad, fe y amor profundo por cada momento de la existencia.

Las mujeres de mi tierra se atreven a vivir en plenitud sin condenarse a circunstancias desafiantes que naturalmente fluyen; las que han hecho consciencia de que somos seres con un poder inagotable, ojalá que el mundo siga recibiendo el aporte de mujeres como ellas que se reinventan y crean nuevas y mejores realidades, vivan las mujeres que han hecho consciente su fuerza e iluminan el camino de otros y otras. Gracias por inspirarnos: ¡Señora Gretta!

¡VIVAN LAS MUJERES!

@FACOSTAC