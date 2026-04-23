La Feria Internacional del Libro de Bogotá reúne a muchas personas, editoriales, artistas, empresarios literarios y académicos, alrededor de una muestra literaria, cultural y profesional, que cuenta con la presencia de 500 expositores y aproximadamente 2.000 actividades. Por ello, La FILBo es considerada como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia.

Ahí llegan Las Mujeres y el valor espiritual de los vientos, mi más reciente obra publicada por Editorial ICONO, y escrita con tinta étnica e interseccional, reivindicadora de mi territorio (La Guajira) y su ecosistema wayuu-matrilineal, en el cual, hablo de las energías eólicas y el rol de las mujeres que cuidan su vientre y su historia.

Asimismo, llegaran muchas plumas femeninas y jóvenes que abren nuevas puertas y que siguen trabajando para que exista equidad e igualdad de derechos en la literatura y en las artes en general.

Eso me hace decir, que ojalá ninguna mujer escritora en el mundo deba usar seudónimos, ni esconderse por miedo a ser violentada o asesinada, que las voces femeninas puedan tener libertades genuinas, no como resultado de una obligación impuesta de incluirlas sino como proceso de cambio cultural e impacto político que cambie el ecosistema social y cultural en todo el mundo.

Que las mujeres escritoras no generen susto, si no que sus letras sean amplificadas para despertar consciencias y provocar transformaciones.

En este sentido, me encanta llegar con un poder colectivo en un panel de voces latinoamericanas indígenas que se juntan para seguir estableciendo precedentes a favor del cuerpo-territorio, del origen, del cuidado del planeta, de la cosmovisión y cosmogonía de sus pueblos, para sumar a una humanidad realmente pluralista, antirracista, libre y creadora.

A quienes les gusta la agenda Interseccional y étnica de la FILBO, les comento que estaré en un panel poderoso con la gran lideresa Nemonte Nenquimo (Ecuador) y como moderadora estará la periodista y referente colombiana Jineth Bedoya, sin duda, es un gran espacio para mojar la palabra y el pensamiento crítico y argumentativo.

Esto será el jueves 30 de abril, a las 5.30 p.m. en el Gran salón D, en Corferias (Bogotá).

La FILBO recibe a Las Mujeres y el valor espiritual de los vientos, un panel en el cual, se sentirá La palabra indígena latinoamericana. Seguimos dando vida y certeza a utopías y convirtiendo desde las letras los NO en SÍ.

Vamos por más desde la sororidad como acto de incidencia política.

@FACOSTAC