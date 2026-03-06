Durante un estudio de cartera que llevó a cabo la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con la firma Sectorial, la industria reveló que en el año 2025 la deuda acumulada del sistema de salud con los laboratorios ascendió a $4,75 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas que superan los plazos de pago establecidos.

“La gravedad de esta situación se refleja directamente en los pacientes. De acuerdo con reportes de entidades de control, el 58 % de la población asegurada depende de entidades con serias dificultades operativas y financieras, aumentando el riesgo de barreras en el acceso a los servicios de salud”, comentó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.

Puso de presente que “el caso más representativo es el de Nueva EPS, que atraviesa un deterioro significativo a nivel administrativo y financiero, con efectos directos en la oportunidad y continuidad de la atención de sus 11,7 millones de afiliados”.

Gaitan enfatizó en que “estamos ante una crisis de liquidez que no solo impide que los actores del sistema cumplan oportunamente sus obligaciones financieras, sino que además se profundiza mes a mes. Esta situación responde, en buena medida, a problemas estructurales de financiamiento y sostenibilidad”.

Además, indicó que “la cartera castigada —aquella considerada irrecuperable— pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año, duplicándose en tan solo tres meses”.

Por otro lado, el líder gremial advirtió que hay un riesgo vigente de una crisis sistémica que ha venido aumentando: “La probabilidad pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024 y podría alcanzar el 60,4 % en 2026. La evolución de la cartera, el crecimiento de la morosidad y la desaceleración en el flujo de recursos reflejan tensiones financieras coyunturales”.

Mientras tanto, Alejandro Escobar, de firma Sectorial, aseguró que “las cifras confirman que no estamos ante una coyuntura transitoria, sino frente a una asfixia financiera que se agrava trimestre a trimestre”.

“La deuda es de los privados”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro salió en respuesta del informe de Afidro, y fue enfático en que esta deuda con los laboratorios no es del sistema de salud, sino de las EPS.

“El Gobierno cumplió con entregar unos recursos, la deuda en su mayor parte es privada. Lo que propongo es a través de las EPS intervenidas hacer una gran subasta inversa para la compra de medicamentos por moléculas al menor precio y de alta calidad”, aseguró.

El mandatario también aclaró que “estos pagos deben ser directos desde la Adres a los laboratorios”.