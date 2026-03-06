El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió el Decreto 0214 de 2026, mediante el cual adopta medidas extraordinarias para aliviar el pago del servicio de energía a las familias afectadas por la emergencia climática provocada por el frente frío, que ha generado lluvias e inundaciones en varias regiones del país.

De acuerdo con la norma, los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados no deberán pagar las facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, hasta que las viviendas recuperen condiciones seguras para la prestación del servicio.

Asimismo, el decreto ordena a las empresas prestadoras del servicio diferir las deudas correspondientes al ciclo de facturación anterior a la emergencia, permitiendo que los usuarios damnificados paguen esos valores en plazos de al menos 12 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 36 meses en casos relacionados con reposición de equipos o acometidas dañadas, sin cobro de intereses.

Entre los departamentos que se beneficiarán de esta medida se encuentran Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, en la región Caribe, además de Antioquia y Chocó, donde las lluvias han impactado gravemente la infraestructura eléctrica y las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el objetivo del decreto es proteger a las comunidades afectadas por la emergencia climática.

“Esta es una decisión humanitaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro para aliviar la situación de miles de familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades económicas. Nadie debe preocuparse por pagar la energía cuando su prioridad es reconstruir su hogar y recuperar su vida”, afirmó.

El ministro explicó además que la medida busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y acelerar la recuperación de la infraestructura afectada.

“Estamos tomando medidas extraordinarias para que el sistema eléctrico pueda recuperarse rápidamente, pero al mismo tiempo para que las familias damnificadas tengan alivios reales en sus facturas. La energía es un servicio esencial y el Estado debe garantizar su acceso en condiciones justas, especialmente en momentos de emergencia”, señaló.

Recuperación del servicio

El decreto también contempla facilitar la reconstrucción de la infraestructura eléctrica afectada y priorizar recursos del sector para restablecer el servicio en las zonas impactadas por la calamidad.

Con estas acciones, el Gobierno nacional busca proteger el acceso al servicio público de energía y apoyar la recuperación social y económica de las comunidades afectadas, mientras avanzan las labores de reconstrucción en las regiones golpeadas por el fenómeno climático.