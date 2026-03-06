El programa ‘Mi Casa Bacana Digital’, impulsado por la Gobernación del Atlántico y el Ministerio TIC, alcanzó los 40.000 hogares conectados a internet de fibra óptica en el departamento. El anuncio lo realizaron el gobernador Eduardo Verano y la secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, durante una visita al barrio Narváez, en el municipio de Repelón.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el impacto que ha tenido el servicio en las familias del sur del departamento. En este municipio, el proyecto superó ampliamente la meta inicial de 1.316 viviendas conectadas, logrando finalmente la instalación del servicio en 1.922 hogares, lo que representa un cumplimiento del 146 %.

El gobernador Eduardo Verano destacó que el programa pronto alcanzará el 100 % de ejecución con un total de 43.945 familias conectadas en los 22 municipios del departamento, beneficiando a cerca de 136.000 personas de estratos socioeconómicos 1 y 2.

“Estamos conectando las viviendas al sistema de redes de internet. Ahora los niños pueden aprender desde el televisor de su casa conectado al wifi, acceder a aulas didácticas y conectarse con el mundo. Ya son 40.000 hogares disfrutando de un internet de alta velocidad”, indicó el mandatario.

Por su parte, la secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, resaltó que en Repelón el proyecto logró superar las proyecciones iniciales gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y el Ministerio TIC.

El alcalde de Repelón, Jorge Reales, señaló que el programa contribuye a mejorar los indicadores sociales del municipio, al fortalecer el acceso a herramientas educativas, productivas y comunitarias a través de la conectividad.

El proyecto cuenta con una inversión total de $38.045 millones, de los cuales el Ministerio TIC aporta $30.000 millones y la Gobernación del Atlántico $8.045 millones.

El servicio de internet de fibra óptica ofrece velocidades de 25 megas, que pueden llegar hasta 40, y será gratuito durante los primeros seis meses; posteriormente tendrá una tarifa social.

Además de la instalación del servicio, el programa incluye un componente de formación digital a través de la plataforma educativa MarTICa, que busca enseñar a las familias el uso adecuado de internet y de las herramientas digitales.

