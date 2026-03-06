La administración municipal tiene todo disponible para garantizar la seguridad en los comicios legislativos que se realizarán este domingo 8 de marzo. A pocos días de las elecciones del congreso y consulta interpartidista, las autoridades de Malambo ya los últimos detalles para la organización del debate electoral en este municipio del Atlántico.

La Alcaldía en articulación con la Registraduría definió planes de contingencia que garantizarán la seguridad y logística en los puestos de votación establecidos por la autoridad electoral, así lo expresó el secretario de Gobierno municipal, Augusto Rivero en el marco del último Comité de Seguimiento Electoral.

“Nuestra mayor disposición es que las elecciones se hagan con transparencia, y se brinden por parte del Estado todas las condiciones y garantías de acuerdo a las normas electorales”, expresó Rivero.

De igual forma se confirmó que 230 miembros de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional) estarán desplegados para custodiar las elecciones.

En Malambo se instalarán 292 mesas que serán ubicadas en 15 puestos de votación.

Entre los puestos de votación se encuentran las instituciones educativas María Auxiliadora, el Concorde, Eva Rodrìguez San Sebastián, Mesolandia, Simón Bolívar, Candelaria, Jesús de la Buena Esperanza, Bellavista, Roberto Mendoza, Juan XXIII, Villa Campo, Alberto Pumarejo, Cristo Rey sede Ciudad Caribe 2 y Juan Domínguez Romero (Corregimiento de Caracolí).

La jornada electoral contará con un total de 95.348 ciudadanos, de los cuales 48.770 son mujeres, y 46.578 hombres, que están habilitados en Malambo para que asistan a las urnas y voten por sus candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

Los escrutinios se realizarán en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) – sede Malambo.

Mediante decreto 052 del 27 de febrero de 2026 la administración municipal estableció la Ley seca en el municipio, con el propósito de garantizar el orden público durante la jornada electoral.

La medida regirá a partir de las 6 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6 a.m. del lunes 9 del presente mes, y se prohíbe transitoriamente el expendio y consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio en Malambo.

