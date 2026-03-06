El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, abrió tres convocatorias públicas para desarrollar proyectos de infraestructura educativa en universidades públicas del país, con una inversión superior a los $46.000 millones. La iniciativa busca ampliar la capacidad académica mediante ambientes educativos modulares adaptados a las condiciones climáticas de cada territorio.

Los recursos provienen de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y hacen parte de la implementación del Conpes que viabilizó más de $13 billones para fortalecer los espacios educativos como centros de la vida comunitaria.

Dentro de los territorios priorizados se encuentran varias zonas del Caribe colombiano. Uno de los proyectos se desarrollará en La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, específicamente en la sede de la Universidad Popular del Cesar, donde se instalarán ambientes modulares que permitirán ampliar la capacidad educativa en más de 400 plazas académicas.

Para esta intervención se destinarán $14.303.588.766 para la fabricación, suministro e instalación de las estructuras modulares, además de $1.406.044.500 para la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto.

El programa también contempla iniciativas en otros territorios del Caribe, entre ellos Tierralta, en Córdoba, donde se proyecta fortalecer la infraestructura de la Universidad de Córdoba; y Magangué, en Bolívar, con intervenciones para la Universidad de Cartagena.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, cada uno de estos proyectos adicionales podría contar con inversiones estimadas entre $13.000 millones y $19.000 millones para la instalación de ambientes educativos modulares, además de los recursos destinados a la supervisión técnica y administrativa.

Las convocatorias permitirán seleccionar a los oferentes encargados de realizar las verificaciones, diseños, trámites y la adecuación, fabricación, suministro, instalación, dotación y puesta en funcionamiento de los nuevos espacios académicos.

La ejecución técnica estará a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, con el objetivo de responder de manera ágil a la creciente demanda de cupos en las instituciones de educación superior y ampliar la cobertura educativa en regiones donde la capacidad actual resulta insuficiente.

