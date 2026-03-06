El Gobierno nacional definió esta semana el traslado masivo de pacientes de más de 2,8 millones de afiliados de varias EPS en todo el país, los cuales serán reasignados a otras instituciones bajo un nuevo modelo territorial expedido en un decreto por el presidente Gustavo Petro.

Esta medida, que busca reorganizar el aseguramiento en el país, cobijó tanto al régimen contributivo como el subsidiado, y define las entidades que conservarán presencia territorial y cuáles quedarán sin autorización para operar en ciertas zonas.

En el caso del departamento del Atlántico, esta casa periodística pudo conocer en un documento de más de 450 páginas del Ministerio de Salud que cerca de 87 EPS trasladarán a sus usuarios.

Edinson Mendoza Morales, usuario de Famisanar en Barranquilla, contó que la entidad le notificó su traslado a la IPS Previsalud.

“A mí ya me están atendiendo en un nuevo lugar desde esta semana porque fui a Famisanar por una cuestión gástrica y un cartel me indicaba el lugar de remisión. Ya tenía tres años en el régimen contributivo y me iba bastante bien, no entiendo el cambio pero no me fue mal en esta primera vez con la IPS”, comentó a EL HERALDO.

Por su parte, Gloria Elena Quinceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, cuestionó la medida porque “la EPS viene funcionando bien en todo el país y los usuarios se oponen a un traslado”.

De esta manera, el MinSalud confirmó que otros afiliados también van a ser trasladados, aunque en muchas EPS estos cambios no serán automáticos y la ejecución dependerá de un acto administrativo de la Superintendencia.

Sin embargo, el ministerio indicó que Nueva EPS será la única disponible en 45% de los municipios del país y recibirá cerca de 2,84 millones de afiliados reasignados.

Además, será la cartera de salud y la Adres los responsables de coordinar el proceso de redistribución de afiliados una vez se formalicen las autorizaciones. Hasta ese momento, el mapa de EPS propuesto sólo tiene un carácter informativo y técnico.

El mapa en el Atlántico

En Barranquilla habrá 5 sedes de EPS que serían trasladadas a nuevas instituciones. Entre las cuales se encuentra la mencionada anteriormente Famisanar, una oficina de Aliansalud, y dos de la EPS Familiar de Colombia.

Otros municipios del área metropolitana como Malambo cuentan con 8 sedes que no serán autorizadas para operar como: Famisanar (2), Sanitas (2), EPS Familiar de Colombia (2), y Salud Total (2).

Para Puerto Colombia se encuentran 9 EPS que tendrían traslados, tales como Mutual Ser (4), Salud Total (2), Famisanar (2), y EPS Familiar de Colombia.

Mientras que en Soledad están dentro del mapa de traslado las EPS Famisanar (2) y EPS Familiar de Colombia (2).