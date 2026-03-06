A pocos días de que se desarrolle las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en todo el país, en el departamento del Atlántico se definieron nuevos puestos de votación y el traslado de algunas urnas para que más de 2 millones de personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto de manera ordenada y tranquila.

En ese sentido, la Registraduría indicó que serán 6 nuevos puestos para votar en Barranquilla, distribuidos en las cinco localidades.

El primero de ellos es la Fundación Ce Camilo, ubicada en la calle 100 - # 2F-35. De igual manera, la Institución Santo Domingo de Guzmán, en la carrera 2 - #78-36, y el colegio Ateneo Técnico Comercial, en la carrera 41 - #51-111.

Otros puestos recién habilitados para esta jornada serán el colegio Marymount, en la carrera 59 - #84-226, la Institución Educativa Brisas del Río, en la vía 40 - #46A-50, y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la carrera 32 - #41-34.

Además, fueron trasladados algunos puestos de votación como el del colegio distrital Juan José Rondón hacia la Institución Educativa Carlos Meisel, en la calle 74 - #24-139.

Mientras que las urnas en la IED Pablo Neruda pasará hacia la IED Comunitaria Metropolitana, en la calle 50 - #8-09

Por otro lado, el puesto en la Universidad Católica de Occidente será reubicado en el Gimnasio El Paraíso sede 1, en la carrera 74 - #80-123

Entre otras modificaciones están dos puestos de votación en el municipio de Soledad, en el Instituto Monsalve New Love, que serán trasladados al Gimnasio Colombo Republicano, en la Carrera 22A - #56-44, y al Liceo Cervantista, en la carrera 61A - #17-05.

En los municipios

En Puerto Colombia fue habilitado un nuevo puesto en el Hogar Infantil Santa María Josefa, en la carrera 7 - #6-29.

De igual manera, en Sabanalarga hay 4 otras sedes de votación nuevas: en la I.-E José Agustín Blanco Barros, ubicada en la carrera 27 - #29-115; en la I.E Maximo Mercado, en la calle 23 - #01-33, también en la I.E Escuela Normal Superior Santa Teresita, en la calle 21 - #19-90, y el CDI Las Mercedes, en la calle 29B - #21-155.

Por otro lado, en Soledad están recién habilitadas unas urnas en la I.E Luis R. Caparroso, en la carrera 19 - #25-24, y en la I.E Técnico Industrial El Milagroso, en la carrera 13A - #50-35.

Adicionalmente, en Tubará está el nuevo puesto en la I.E Playa Mendoza, en la calle 8 - #05-169