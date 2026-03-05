La Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) dio inicio a su programa Terraza Cultural en la sede administrativa ubicada entre las avenidas Las Peñitas y la prolongación de la Luis Carlos Galán.

Se trata de un proyecto enmarcado dentro de la estrategia Cultura Viva Comfasucre que lidera el director del área de biblioteca, Roberto Carlos Arrieta Borja, y con el que busca promover la cultura, en sus diversas manifestaciones, desde la entidad.

La Terraza Cultural, que es un espectáculo gratuito, abre sus puertas los últimos viernes de cada mes a partir de las 4:00 de la tarde, y el inicio fue el pasado viernes 27 de febrero con el tema ‘Sincelejo es Fandango’.

Fue la oportunidad para que tanto empleados, asociados y comunidad en general llegaran con polleras, velas y sombreros a bailar este aire musical.

Cortesía

Este espacio contó además con la presencia del experto en cultura y baile Pedro Murillo, quien dirigió un conversatorio sobre la música.

“En los 10 últimos viernes que nos faltan de este año vamos a tener eventos de literatura, de poesía, de gaitas, de pito atravesao, de cuadros vivos y mariposas amarillas, entre otros. Con esto movilizamos a la ciudadanía hacia nuestra sede administrativa que denominamos Terraza Cultural”, sostuvo Roberto Carlos Arrieta.