A pocas horas de efectuarse la fiesta democrática en el país, las condiciones de seguridad en algunas zonas del departamento de Sucre parecen enrarecerse con hechos de alteración al orden público como el ocurrido la noche del miércoles 4 de marzo en el municipio de San Onofre donde dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba un candidato de la Circunscripción Especial de Paz (Citrep) 8 de los Montes de María.

La víctima de este hecho, pero que logró salir ileso al igual que el resto de los ocupantes del carro –un escolta de la UNP y un fotógrafo-, es el candidato Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos, un hijo de este municipio que es víctima del conflicto.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Comando de la Policía de Sucre, el incidente en el que el vehículo terminó con las llantas pinchadas tras ser atacado a balazos ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche en el sector conocido como La Ye, vía que comunica los corregimientos de Berrugas y El Rincón del Mar, en la ruralidad de San Onofre.

En esa zona, narra el candidato en la denuncia de la Fiscalía, él se encontraba realizando pedagogía electoral, y “al transitar por el sector conocido como La Ye, el vehículo habría recibido impactos, al parecer, de proyectil de arma de fuego. Ninguno de los ocupantes del vehículo resultaron lesionados. El candidato y su esquema de seguridad lograron llegar sin afectaciones a la Estación de Policía de San Onofre, donde se activaron los protocolos correspondientes”, dijo la Policía en el comunicado.

Los hechos de los que fue víctima el candidato de la Corporación Narrar para Vivir, ya están siendo investigados por la Policía y Fiscalía en aras de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se registraron, además de lograr identificar y ubicar a los responsables.