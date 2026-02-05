En medio de las emergencias, en especial inundaciones, que ocasionó el frente frío en el Golfo de Morrosquillo, principalmente en el municipio de Coveñas, uno de los destinos turísticos preferidos en el departamento de Sucre, las autoridades, los estudiantes y la comunidad empezaron la reparación y limpieza de playas.

Bajo el liderazgo y la iniciativa de la alcaldesa Nestky Feria iniciaron desde la mañana del miércoles 4 de febrero las labores de limpieza de mar y playa, “que son los activos más importantes que tenemos y que le ofrecemos al mundo”, anota.

Alcaldía de Coveñas

La mandataria sostiene que “juntos estamos logrando que Coveñas siga adelante. Después de días difíciles, el sol vuelve a brillar y Coveñas vuelve a levantarse con la fuerza de su gente. Ver a nuestra comunidad unida, cuidando y recuperando los espacios que son de todos, dice mucho de lo que somos”, expresó la alcaldesa, que a su vez le agradece a las entidades, instituciones, organismos de socorro, voluntarios, comerciantes fuerza pública y ciudadanos que se han sumado a la jornada de limpieza y recuperación luego de las afectaciones causadas por el frente frío, el mar de leva y el mar de fondo.

Alcaldía de Coveñas

De esta forma Coveñas se alista para recibir la tarde del viernes 6 de febrero, a partir de las 3:00, a cientos de visitantes que participarán en las actividades conmemorativas de los 24 años de creación del municipio. Será el Desfile de Comparsas tradicionales, de fantasía y urbanas, con participación de agrupaciones locales, regionales y nacionales. El recorrido iniciará en el sector El Edén, continuará por la vía a la playa, pasará por los sectores La Coquerita y Punta de Piedra, y finalizará en el Malecón de la Segunda Ensenada.

El sábado 7 de febrero a las 9:00 a. m. se realizará la eucaristía de acción de gracias y el acto de reconocimiento a los líderes del proceso de creación del municipio, en la Capilla Señor de los Milagros, y desde las 5:00 de la tarde estarán abiertas las puertas del Estadio de Fútbol de Guayabal para dar inicio a las 7:00 de la noche al Gran Concierto Coveñas 24 Años con los artistas Micky Tavera, Elder Dayán Díaz, Alex Manga, Farid Ortiz, Mc Card, Darwin el DJ, Julio Rojas, Tavo Sumoza, Samuel Morales y Juank Ricardo.