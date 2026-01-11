Consternados están los pobladores del municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, por el crimen de un reconocido comerciante y ciclista que habitaba esta zona del Golfo de Morrosquillo.

La víctima, identificada como Robin Múñoz Mosquera, habría recibido al menos dos balazos, uno de ellos en la cabeza, y que era el más visible, al igual que otro en uno de sus brazos.

Las primeras versiones de este crimen que ocurrió en la vía El Delirio-Puerto Viejo dan cuenta de que el ciclista pedaleaba cuando dos hombres que se transportaban en una motocicleta y vestían buzos de color rosa aparecieron en escena y sin mediar palabra alguna el parrillero le disparó sin bajarse de la moto y con su cómplice siguieron la ruta hacia Tolú.

Cortesía Asesinaron a balazos a un ciclista en zona rural de Tolú.

Al tiempo que Robin Múñoz Mosquera, conocido como Memo, quedó tendido sin vida a un costado de la vía y con parte de su cuerpo sobre la costosa bicicleta que manejaba. A su lado también estaba el celular. El hallazgo de estos elementos de valor descartan, en primer plano, que el crimen hubiese tenido como móvil el hurto.

El hecho de sangre se registró a las 8:45 de la mañana de este domingo 11 de enero en una de las vías que Memo sagradamente transitaba, en su bicicleta, todos los fines de semana.

Era un ciudadano muy conocido en Tolú, población en la que habitaba en la Avenida Primera, frente al mar, donde además tenía un negocio de bicicletas.

Unidades de la Policía de Vigilancia de Tolú, al igual que de la Sijin, llegaron al lugar del crimen y realizaron la inspección técnica del cadáver que fue trasladado a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Sincelejo.