Con el cierre temporal del estadio de sóftbol Eduardo Porras Arrázola la alcaldía de Sincelejo dio inicio a la adecuación del escenario con miras al Mundial de Sóftbol Masculino Sub – 23, que se llevará a cabo del 25 de abril al 3 de mayo en esta ciudad.

Las obras de adecuación despegan el jueves 15 de enero y constan de nivelación del campo, mejoramiento del gramado, sistema de drenaje, de la cubierta y de los espacios en general. Con ello le dan cumplimiento a los requerimientos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) que es el ente organizador del certamen deportivo.

Alcaldía de Sincelejo Estadio de sóftbol de Sincelejo.

En el Mundial de Sóftbol Masculino Sub – 23 participarán los equipos de Japón, Venezuela, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chequia, México, Singapur, Dinamarca, Sudáfrica y Colombia, que es el equipo anfitrión.

Se jugará en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, así como en las canchas Los Campanos, de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y del Club Sincelejo, que serán los campos de calentamiento.

El evento deportivo se desarrollará por primera vez en Sincelejo gracias a la gestión del alcalde Yahir Acuña Cardales.