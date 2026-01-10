Las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús son muy variadas. Hay reinado, retretas de fandango, danza, arte, cabalgata, carrozas, desfiles, corralejas y festivales gastronómicos.

Leer más: Mujer tuvo que realizar el levantamiento del cadáver de su propia hija ante presunta negativa policial a hacerlo

Este último se refiere al Festival del Frito Sabanero 2026, un evento que inició este jueves 8 de enero y desde ya es un éxito con las ventas de los cocineros que le agradecen al alcalde Yahir Acuña Cardales por esta oportunidad que les brinda para reactivar sus economías.

El Festival del Frito Sabanero se sigue posicionando como un evento clave de las fiestas más alegres de Colombia, destacando la gastronomía local y la cultura sabanera. Se desarrollará hasta el 11 de enero en el aparcadero del Centro Comercial Viva.

Este Festival no solo es gastronomía, pues en él las familias también pueden disfrutar de la presentación de artistas musicales, humoristas, cuenteros, concursos, rifas, buena música y mucho más.

Ver también: Asesinan al ‘Chawala’ en Barranquilla: sicarios en motocicleta lo atacaron frente a su vivienda

Para los más de 70 emprendedores que participan y los asistentes que llegan a degustar sus productos, las frituras son el corazón de la cultura gastronómica del Caribe, representando una fusión histórica de ingredientes indígenas (yuca, maíz), españoles (aceite, carnes) y africanos (aceite de palma), dando lugar a íconos como la arepa de huevo, la carimañola (yuca rellena de carne o queso), la papa rellena y el buñuelo de frijol, deleites que se encuentran en los puestos del festival, definiendo la identidad culinaria de la región.

Además, en cada puesto el público puede encontrar un código QR que podrá escanear con sus teléfonos inteligentes y votar por el que considere el mejor puesto de fritos.