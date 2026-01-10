La gobernación de Sucre, a través de la Escuela de Bellas Artes y Humanidades, certificó a cuarenta creadores de Cuadros Vivos del municipio de Galeras como técnicos laborales en competencias en artes escénicas.

La graduación se efectuó en la Casa de la Cultura del municipio de Galeras, en el marco del Festival Folclórico de la Algarroba, y fue liderada por la gobernadora Lucy García Montes, que asumió ante la Unesco el compromiso de salvaguardar esta tradición ancestral mediante la certificación formal de quienes la han mantenido viva por muchos años.

José Luis Galé Mejía, un galerano de 65 años, y cuya vida ha estado marcada por la creación de cuadros vivos, la elaboración de artesanías y la composición de décimas desde su experiencia empírica, es uno de los nuevos técnicos laborales en competencias en artes escénicas con énfasis en cuadros vivos.

Tras su certificación agradeció por la oportunidad que se les da para salvaguardar su patrimonio y aportar más a la cultura de Galeras.

Por su parte el alcalde de Galeras, Javier Castro Jiménez, que también se graduó, agradeció todo el apoyo de la gobernación, mostrando su orgullo por esta certificación que abre puertas y ayuda al fortalecimiento de la cultura y dignifica a los sabedores que han luchado durante años por el patrimonio cultural.

También fueron certificados otros sabedores entre músicos, artistas plásticos y bailarines.

Galardón y anuncios

De otra parte, la alcaldía de Galeras le entregó a la gobernadora la algarroba dorada, un galardón con el que le agradecen el aporte y la contribución que ha tenido con el municipio.

La mandataria le agradeció el gesto al alcalde y dijo sentirse orgullosa de la tierra colorá que ha brotado cultura, tradición e historia, al tiempo que les anunció que a partir de la próxima semana inicia la construcción de la vía Galeras- Santiago Apóstol. Serán pavimentados 19,5 kilómetros en concreto rígido, construirán tres puentes en concreto reforzado y 31 obras menores, con una inversión superior a los 80 mil millones de pesos.