De cara a la visita que esta tarde del sábado 10 de enero realizará el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, la administración municipal puso en marcha una serie de medidas.

A través del Decreto No. 004 de 2026 la alcaldesa Marta Cantillo Martínez dispuso medidas preventivas y de orden público que empezaron a regir a las 6:00 de la mañana y se extienden hasta las 6:00 de la tarde.

Entre las medidas adoptadas está la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicos y el cierre de vías en las inmediaciones del Parque Principal donde se desarrollará el Encuentro Ciudadano entre las 11:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

En esta misma zona y en el mismo horario está prohibido el parrillero en motocicleta y el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo, así como cargue y descargue de cualquier tipo de elementos.

Tampoco están permitidos los juegos pirotécnicos, las mudanzas, el transporte de escombros, de combustible y de materiales de construcción, el uso de drones y la realización de caravanas y eventos públicos masivos.