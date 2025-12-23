Los buenos resultados que en materia de seguridad se registran en el departamento de Sucre, y de manera especial en la ciudad de Sincelejo, en comparación con años anteriores, han sido reconocidos por la Dirección General de la Policía Nacional.

En la visita que en las últimas horas llevó a cabo a la capital de Sucre el director de esta institución, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, le fue realizado un reconocimiento -con la entrega de una placa institucional- a la gobernadora Lucy García Montes y al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales.

A la mandataria de los sucreños la Policía Nacional le reconoce el liderazgo por la seguridad y la juventud del departamento, al tiempo que al mandatario de los sincelejanos lo destaca por el trabajo incansable, a través de diversos programas y estrategias, en favor de la seguridad, entre ellos la creación del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y Jóvenes de Paz.

Durante su intervención, el director general de la Policía destacó que los resultados obtenidos en Sincelejo son producto de una coordinación efectiva entre las autoridades, una estrategia basada en la anticipación del delito y una planeación que permite actuar antes de que los problemas se agraven. “Las estadísticas hablan por sí solas”, señaló el alto oficial.

Subrayó que el alcalde Yahir Acuña “es un mandatario que comprende que la seguridad no es solo responsabilidad de la Policía, sino el resultado de una articulación interinstitucional, con planeación, inversión y visión a largo plazo”.

Además, el alto oficial de la Policía Nacional destaca de ambas administraciones el aporte al fortalecimiento institucional, contribuyendo así a que los uniformados se puedan anticipar a la comisión de los delitos.

Otros reconocimientos

A su vez, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano fue declarado por la Gobernación de Sucre como Huésped de Honor, reconociéndolo como un aliado estratégico para la seguridad y la tranquilidad de los sucreños.

“Declaramos Huésped de Honor a nuestro director general de la Policía Nacional, un aliado estratégico cuya trayectoria y compromiso institucional se traducen en acciones reales por la seguridad y la tranquilidad de los sucreños”, expresó la primera mandataria de los sucreños, destacando que su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la convivencia ciudadana y consolidar un trabajo articulado que hoy muestra resultados.

Por su parte la Alcaldía de Sincelejo le impuso al oficial la Medalla al Mérito, destacando su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y su aporte al país desde la Dirección General de la Policía.