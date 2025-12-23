La rápida reacción de las unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de Sincé permitieron la aprehensión, en flagrancia, de Luis David Rivera Castro, señalado de haber asesinado la madrugada del lunes a Martín Elías Diazgranados, de 32 años.

El crimen, que se habría registrado en medio de una riña en el parque del barrio San Martín, de Sincé, a eso de las 3:30 de la madrugada, fue cometido con un machete.

A la víctima mortal le propinaron un machetazo en la parte trasera del cuello.

La Policía Nacional aprehendió al presunto asesino y logró la incautación del arma blanca.

Rivera Castro, de 29 años, es procesado por la Fiscalía por el delito de homicidio y está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.

