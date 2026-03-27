La silla vacía que este viernes 27 de marzo dejó en el departamento de Sucre el Ministerio de Salud en la mesa técnica de trabajo para definir el futuro de la fusión por absorción de los hospitales de la red pública no será un obstáculo para avanzar en el proceso.

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Así lo reportó la gobernadora Lucy García Montes después de cuatro horas de trabajo con los miembros del sector salud de Sucre, los diputados y los congresistas actuales y electos.

La mandataria dijo que quería pensar en que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaba ocupado recorriendo el país como lo hizo el miércoles en Sucre y por eso no pudo llegar este viernes a la reunión previamente acordada, pero ella irá hasta su despacho en Bogotá.

Gobernación de Sucre

Dijo que se hará acompañar de los congresistas, de los diputados Lucía Cohen, presidenta de la Asamblea, y de Mario Fernández Alcocer, de la oposición, “porque estamos listos como fuerza grande del departamento para luchar por la salud. Esta de hoy es la mesa de la oportunidad de salud para Sucre”.

Agregó la mandataria que reversar la fusión por absorción demanda un camino jurídico, tal como nació, y ella está dispuesta a recorrerlo, pero le insistió al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en que cumpla con asumir el pago de las deudas de los hospitales de Corozal, San Marcos y Betulia, que es de 50 mil millones de pesos.

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“Adicionalmente vamos a insistir, como lo acordamos en esta mesa, en que debe también asumir el pago del hospital de Sincelejo, que es la deuda más grande, por 120 mil millones de pesos”, sostuvo. Esto quiere decir que poner a paz y salvo a los hospitales de este departamento requiere de 170 mil millones de pesos.

Por su parte el exgobernador de Sucre y senador electo, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, también presente en la mesa de trabajo de este viernes, reconoció que la fusión por absorción se produjo en su gobierno, específicamente en junio de 2023, pero fue acompañada y aprobada por el Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien permanece en dicho cargo, y así reza en documentos oficiales.

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Aduce que existe una corresponsabilidad de los dos, pero no se pueden quedar en ese tema, hay que avanzar y por eso le pide al ministro que envíe los recursos para los hospitales que no lo han hecho a pesar del compromiso que existe.

“La gobernación de Sucre ha hecho un gran esfuerzo en esto y ha desembolsado 58 mil millones de pesos, mientras que el Ministerio de Salud cero pesos. Este es un problema de plata y los problemas de plata se resuelven con plata”, anotó el senador electo Héctor Olimpo Espinosa.

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El senador electo José Macea Gómez sostuvo en la mesa de trabajo que no se trata de buscar responsables, sino trabajar mirando hacia adelante, por lo que instó a construir un borrador de la propuesta para presentar al Ministerio de Salud.

Entre tanto el diputado de la oposición Mario Fernández Alcocer no asistió a la mesa de trabajo técnico, pero a través de sus redes sociales se pronunció sobre el tema indicando que la reversión de la fusión es una gran noticia que le devuelve la dignidad a los hospitales y a los empleados.