La Carrera Atlética Mixta 5K con la que el municipio de San Onofre, en Sucre, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres fue exitosa.

Cerca de 2 mil personas, entre mujeres, hombres, jóvenes y niños, se vistieron de morado esperanzador por una causa: erradicar la violencia contra las mujeres en esta población del norte del departamento donde hasta la máxima autoridad municipal ha sido agredida.

alcaldía de San Onofre/Cortesía

Padres de familia, docentes, líderes comunitarios, universitarios, comerciantes y adultos mayores, entre otros, se sumaron a la movilización que organizó y encabezó la alcaldesa Marta Cantillo Martínez y en la que se unieron a través del deporte por un compromiso social.

La jornada, que se desarrolló al caer la tarde del martes 25 de noviembre, arrancó con un emotivo acto de apertura en el parque principal, donde en una sola voz los sanonofrinos, junto a la alcaldesa gritaron más ¡amor!, ¡libertad!, ¡esperanza!, ¡respeto! y ¡dignidad!.

A esta iniciativa se sumaron las instituciones educativas, y entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Prosperidad Social, ESE Hospital Local de San Onofre, la empresa privada, comerciantes y Policía Nacional.

alcaldía de San Onofre/Cortesía

La mandataria destacó que en “este día celebramos la vida, la paz, el respeto y la lucha por una vida libre de violencia para nuestras mujeres, para nuestros hombres, para nuestros niños y para nuestras familias”.