En cumplimiento de órdenes judiciales proferidas por jueces de la República, unidades de la Policía Nacional del departamento de Sucre aprehendieron en los municipios de Sincelejo y Corozal a dos hombres señalados de la comisión de delitos sexuales en los que las víctimas son menores de edad.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Edwin Jesús Contreras Gerónimo, de 53 años, y Óscar David Aldana González.

Al primero lo capturaron en la calle 4ª del barrio Rabo Alzado, en la zona norte de Sincelejo, cuando una patrulla de vigilancia lo requirió y al verificar sus datos a través del dispositivo PDA arrojó orden de captura vigente emanada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo desde el 28 de julio del presente año con el fin de cumplir condena en centro de reclusión.

Por su parte a Óscar David Aldana González lo detuvieron en una vía pública del barrio La Panela, del municipio de Corozal, en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Morroa el pasado 13 de noviembre.

Lo relacionan con actos sexuales cometidos a una niña de 10 años, por lo que es procesado por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.