Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Once señalados integrantes del Clan del Golfo que estaban delinquiendo en el departamento de Bolívar fueron capturados por la fuerza pública en desarrollo de la Operación Agamenón.

A los aprehendidos les figuran órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción o contribuciones arbitrarias.

Entre los detenidos, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, está alias Dago, a quien le atribuyen ser el coordinador de cerca del 90% de los reclutamientos de jóvenes en dicho departamento entre los años 2024 y 2025.

Igualmente están los alias Guacamayo o ‘Yonany’, cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo con injerencia en el sur del departamento, y ‘Mecánico’ y ‘Manila’, sicarios de la estructura criminal y vinculados a homicidios y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales del municipio de Achí.

En desarrollo de los procedimientos de capturas que hicieron efectivas unidades de los Gaula de la Policía y Militar, además de la inteligencia policial y tropas de la Armada y del Ejército Nacional fueron incautados una pistola calibre 9 mm, 3 proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 22 mm, una motocicleta, 9 teléfonos celulares, un radio de comunicación, 2 cartillas de ideología criminal, una cartilla de doctrina criminal, una tabla de comunicación y un cuaderno con nóminas, cobros extorsivos y registros de viáticos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “estas capturas representan un golpe estructural al Clan del Golfo y a su accionar criminal en el sur de Bolívar”, al tiempo que anunció que continuarán trabajando de manera articulada para proteger a las comunidades y cerrarle el paso a quienes insisten en delinquir.

Policía de BolívarCapturan a 11 presuntos miembros del Clan del Golfo en Bolívar.