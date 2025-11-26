Once señalados integrantes del Clan del Golfo que estaban delinquiendo en el departamento de Bolívar fueron capturados por la fuerza pública en desarrollo de la Operación Agamenón.

A los aprehendidos les figuran órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción o contribuciones arbitrarias.

Entre los detenidos, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, está alias Dago, a quien le atribuyen ser el coordinador de cerca del 90% de los reclutamientos de jóvenes en dicho departamento entre los años 2024 y 2025.

Igualmente están los alias Guacamayo o ‘Yonany’, cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo con injerencia en el sur del departamento, y ‘Mecánico’ y ‘Manila’, sicarios de la estructura criminal y vinculados a homicidios y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales del municipio de Achí.

En desarrollo de los procedimientos de capturas que hicieron efectivas unidades de los Gaula de la Policía y Militar, además de la inteligencia policial y tropas de la Armada y del Ejército Nacional fueron incautados una pistola calibre 9 mm, 3 proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 22 mm, una motocicleta, 9 teléfonos celulares, un radio de comunicación, 2 cartillas de ideología criminal, una cartilla de doctrina criminal, una tabla de comunicación y un cuaderno con nóminas, cobros extorsivos y registros de viáticos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “estas capturas representan un golpe estructural al Clan del Golfo y a su accionar criminal en el sur de Bolívar”, al tiempo que anunció que continuarán trabajando de manera articulada para proteger a las comunidades y cerrarle el paso a quienes insisten en delinquir.