Vecinos del sector de Loma Roja, en el barrio Me Quejo, suroccidente de Barranquilla, casi sin poder conciliar el sueño durante la noche de este martes 25 de noviembre y en la madrugada de este miércoles 26, se mantienen en vilo y a la espera de información sobre la presunta desaparición forzada de una madre, de 36 años, y su hija menor de 10 años, residentes en la zona y a quienes no verían desde hace al menos tres meses.

Toda la atención se concentra en la carrera 25 con calle 81C, sitio donde está ubicada la casa que supuestamente compartía la mujer desaparecida con su pareja y su hija.

Allí, en ese punto, vecinos empezaron a cuestionarse sobre la repentina desaparición de la madre y su hija, señalando de este suceso a la pareja de la mujer, a quien no verían con frecuencia.

La versión de la comunidad sostiene que madre e hija habrían sido enterradas en el patio de la vivienda, por lo que fue necesaria la presencia de miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla en la mañana de este miércoles.

Luego de una inspección en terreno, a través de un comunicado, la institución armada informó que se habían “activado mecanismos de búsqueda ante información preliminar sobre posible desaparición”.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que, frente a reportes ciudadanos relacionados con la presunta desaparición de una mujer de nacionalidad venezolana y una menor, se activaron de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y verificación establecidos en el protocolo institucional”, señala la comunicación.

Y a reglón seguido detalla “de acuerdo con la información suministrada por residentes del sector, el último contacto con la mujer presuntamente desaparecida habría ocurrido hace más de dos meses. No obstante, hasta el momento no existe una denuncia formal ante las autoridades competentes que permita establecer de manera oficial la desaparición. En atención al llamado de la comunidad, unidades policiales se desplazaron al sector para adelantar las labores de verificación, búsqueda y recopilación de información, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios que permitan establecer la ocurrencia de un hecho delictivo”.

Entretanto, EL HERALDO conoció que fiscal especializado pidió hacer un rastreo del caso que fue informado por la comunidad y en la misma mañana de este miércoles está programada una inspección de funcionarios del ente investigador.