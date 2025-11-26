En la tarde del pasado martes 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se registró un feminicidio en la ciudad de Cartagena.

Leer más: ioleta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025: este es el millonario premio que recibió

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, un hombre atacó con arma de fuego a una mujer en plena vía pública del barrio La María. Pudo establecerse que la víctima era profesora y fue asesinada en manos de su expareja, quien después se quitó la vida.

La docente fue identificada como Beatriz Elena Suárez Martínez, quien fue abordada por Alexi Velazco Salazar cuando ella salía del colegio donde daba clases. La comunidad está consternada con este atroz crimen.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se pronunció en la mañana de este miércoles sobre el feminicidio.

Ver también: Aprehenden a adolescente que habría permitido que su pareja abusara sexualmente de su hija: el responsable ya había sido capturado

“Ella seguirá siendo recordada como una reconocida y muy querida docente de ética en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, pero que instruyó a decenas de estudiantes en esta ciudad. FECODE y su Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, lamentan esta pérdida. Expresamos nuestras condolencias a su familia, comunidad y allegados. ¡Ni una más! ¡Ni una menos! Las queremos vivas".

Pudo establecerse que Beatriz Elena tenía 43 años, era oriunda de Montería, Córdoba, y era docente de ética en la institución antes mencionada, colegio que está muy cerca de donde ocurrió el crimen y de donde justo había salido unos minutos antes de que su expareja la asesinara a balazos en la calle.

Le sugerimos: Aprehenden a adolescente que habría permitido que su pareja abusara sexualmente de su hija: el responsable ya había sido capturado

Por su parte la Policía Metropolitana de Cartagena indicó en el reporte oficial que: “Tras una discusión, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Segundos después, el agresor se autolesionó con la misma arma, falleciendo en el sitio”.

Las autoridades señalaron también que el hombre que le disparó a la docente, y que también murió, fue identificado como Alexi Velazco Salazar, de 51 años, oriundo de Cartagena, y contaba con una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar (2025).