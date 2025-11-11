El cierre del XI Festival Cultural de Sucre bajo el lema ‘Lo que Somos’ y que tuvo como escenario el municipio de Sincé, en el marco de sus 250 años de creación, fue todo un espectáculo musical.

Los Corraleros de Majagual fueron quienes sellaron esta edición histórica del festival que le rindió homenaje a la historia y el espíritu cultural de Sincé, así como al maestro Leonardo Gamarra, ícono del porro sabanero y orgullo de Sucre. Nacido en Sincé y autor de porros inmortales como “Imágenes”.

gobernación de Sucre/Cortesía

“Esta versión del festival demostró que la Sinceanidad se hace más grande cuando la cultura nos une”, señaló la gobernadora Lucy García Montes, que a su vez le agradeció a cada subregión de Sucre por el aporte en música y arte que hicieron a través de sus gentes “para convertir este festival en un cuadro vivo de lo que somos: un departamento diverso, creativo y profundamente orgulloso de su identidad”.

Durante una semana, el municipio de Sincé se convirtió en el epicentro de las manifestaciones culturales del departamento, recibiendo a artistas, gestores, escritores y músicos de las cinco subregiones de Sucre. Entre las actividades destacadas estuvieron la Parodia del Tigre, la exposición de arte “Constelaciones y Diásporas”, las proyecciones de cine sucreño, las presentaciones de danza y los grandes conciertos que hicieron latir el corazón cultural de la sabana.

gobernación de Sucre/Cortesía

Durante el cierre no solo hubo un concierto sino también desfile militar, ofrenda floral a los fundadores, una ceremonia religiosa de acción de gracias y la entrega de exaltaciones, con la Medalla al Mérito Ciudadano Antonio De la Torre y Miranda a miembros de la Armada y Policía Nacional y a los exalcaldes electos popularmente y a los presidentes del Concejo Municipal.