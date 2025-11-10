La angustia que afrontan cinco familias en el país por el secuestro de igual número de integrantes del Ejército Nacional que fueron secuestrados en zona rural del departamento de Arauca se siente en el departamento de Sucre.

De este departamento son oriundos dos de los uniformados, de acuerdo con un reporte oficial. Se trata de los soldados profesionales César Julio Múñoz Osorio y Daniel José Munive Sandoval, pertenecientes al Batallón de Artillería de Campaña Nº 18.

El primero es nativo del municipio de Ovejas y el segundo de San Marcos.

EL HERALDO estableció comunicación con Álvaro, un primo de Daniel José, quien aprovechó para solicitarle a los captores de su familiar y de los otros cuatro soldados que los dejen en libertad inmediata.

“Por favor no más recuestro. Libérenlos. Tengan compasión de los familiares que estamos afectados. Esto es un trauma para nosotros al no saber cómo y dónde se encuentran. Por favor permitan que ellos llegue sanos y salvos a sus hogares”.

Ratificó que el secuestro de Daniel José, que tiene 22 años, se produjo cuando regresaba a su trabajo, pues había estado hasta el 7 de noviembre de descanso en su natal San Marcos y debía entrar a laborar desde el domingo 9.

Relata Álvaro que su familiar en su descanso aprovechó para celebrar el Baby Shower de su primer hijo que tiene fecha de nacimiento para el próximo mes de diciembre.

Daniel José tiene más de dos años de estar en las filas del Ejército Nacional.

“Compartimos muy felices en familia ese día porque su esposa está embarazada y había Baby Shower”, dijo el familiar que se enteró de esta mala noticia desde la tarde del domingo cuando un comandante del Ejército los llamó a reportar esa novedad.

Del soldado César Julio Múñoz Osorio se conoce que es nativo de Ovejas, en el corazón de los Montes de María de Sucre, y habita con sus padres en el barrio 21 de septiembre.

Según la Defensoría del Pueblo, los militares (Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Andrés Muñoz Zapata, César Julio Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval) fueron obligados a descender de un vehículo de transporte público en zona rural del municipio de Tame, fronterizo con Venezuela, más específicamente en el sector conocido como Flor Amarillo.