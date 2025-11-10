A través de un boletín emitido este lunes, la Fiscalía reportó que un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del ELN, incluyendo el Comando Central, COCE, y los declaró responsables del delito de reclutamiento ilícito por casos que involucran a 60 menores de edad.
Las víctimas son 24 mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019, en Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el bajo Cauca antioqueño.
El ente de investigación penal advirtió “un patrón continuo y sistemático de reclutamiento, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes”.
“Los afectados con la decisión son los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Adicionalmente, están los jefes del Frente de Guerra Occidental, Emilce Oviedo Sierra, alias Martha, la Abuela, La Zarca o La Mona; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo o Ricardo; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo o Boca de Perro; Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, Esneider o el Paisa; y del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro o Magdalena Medio, William Alexander Zapata Mora, alias Jefferson o Patacón; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias Nelson o el Calvo; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias Yeimi”, se lee en el documento.
El ente acusador indicó además que por disposición del juez de conocimiento, la condena contra estas 11 personas se conocerá en febrero de 2026.