Un hombre y una mujer que habían estado departiendo la noche del sábado 25 de octubre en un establecimiento de comercio de bebidas embriagantes en la ciudad de Sincelejo fallecieron al accidentarse en una motocicleta.

El evento vial se registró a las 2:30 de la madrugada de este domingo 26 de octubre en La Variante a Tolú, a su paso por el barrio La Selva, a la altura de la carrera 4.

Kevin Brayan Díaz Arrieta, de 24 años, y quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos, mientras que la parrillera quedó herida y falleció esperando que llegara una ambulancia.

Las primeras versiones de este fatal accidente dan cuenta que la pareja que se desplazaba en una motocicleta Pulsar NS-200 de colores gris y negro y placa XOU-08F y al parecer fue envestida por una buseta que emprendió la huida con rumbo desconocido y de la que aún no se sabe el paradero.

De Díaz Arrieta se supo que tenía 27 años y residía en el barrio La Victoria, de la zona sur de Sincelejo, de donde también era la joven que trabajaba en un restaurante del barrio El Recreo.

