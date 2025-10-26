Tras cinco horas de haber sido abiertas las urnas para participar en la consulta del Pacto Histórico en el departamento de Córdoba, la Policía Nacional, con jurisdicción en 25 de los 30 municipios, reporta una jornada tranquila en lo que a la seguridad se refiere.

El Comando de la Policía de Córdoba reporta normalidad, “trabajamos bajo un modelo de planeación estratégica, para garantizar que las consultas populares e interpartidistas se desarrollen con total normalidad, seguridad y tranquilidad en esta región del país”.

Invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte el normal desarrollo de esta jornada electoral y que atente contra la convivencia y seguridad ciudadana a través de las líneas 123 y 3227021245, bajo absoluta reserva.

Sin embargo, las denuncias de la ciudadanía por las pocas mesas instaladas para ejercer el derecho al voto han sido la constante en la mayoría de los municipios de Córdoba.