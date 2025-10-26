En las últimas horas fue reportada la muerte de un hombre que fue atacado con arma de fuego durante una aparente riña en el perímetro urbano de Valledupar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jorge Cuello, de 31 años de edad, conocido popularmente como ‘El Chispas’, quien residía en el barrio 20 de julio.

El caso se registró a las 2:00 de la madrugada de este domingo 26 de octubre, en la esquina de la manzana 70 de la invasión Brisas de la Popa, en la capital del departamento del Cesar.

Según la información preliminar, el mencionado sostuvo una pelea con otro individuo que sacó una pistola durante la confrontación y le disparó en el ojo derecho, para luego huir.

Por su parte, el malherido fue auxiliado por los presentes y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Nevada, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser remitido a la clínica Erasmo, donde a las 5:00 de la mañana los galenos en turno oficializaron su muerte.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección a cadáver.

La Policía Metropolitana delegó a personal de la Sijín y Sipol para que adelanten las labores pertinentes que ayuden a establecer el móvil del crimen y la captura del responsable.