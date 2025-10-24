Momentos de alegría y emoción vivieron los familiares de Brayan Sair Navarro Cáceres, de 28 años, quien fue liberado este viernes 24 de octubre, en Cúcuta, Santander, luego de permanecer 10 meses como preso político en una cárcel de Valencia, estado Carabobo, Venezuela.

Sus familiares, al igual que él, oriundos de Pueblo Bello, Cesar, mantuvieron en todo este tiempo una lucha incansable con mensajes al presidente Gustavo Petro, la Cancillería y diferentes organismos para que fuera liberado, ya que nunca tuvo problemas con la justicia y solo había aceptado una oportunidad laboral en el vecino país.

Navarro Cáceres estuvo preso desde enero cuando fue capturado en territorio venezolano, al movilizarse en un vehículo de servicio público. Al principio sus familiares no sabían nada de él, hasta que meses después recibieron una llamada que les avivó sus esperanzas, mientras que Brayan les suplicaba que no los dejaran solo.

Al igual que este joven también fueron liberados otros 17 privados de la libertad considerados presos políticos.

Lista completa de los colombianos liberados este viernes en Venezuela

David Josué Durán Misse, Edwin Iván Colmenares García, Kevin José Saavedra Basallo, Brayan Sair Navarro Cáceres, Jhonny Johan Villan Virguez,Naily Zuleima Sánchez Torres, Oscar Alexander Viera Zárate, José Ignacio Hurtado Moreno, Ignacio Moña Chamapuro, Juan Pretel Pedroza, Amin Avelino Hernández Perea, Royman Santa Burgos, Álvaro Ossa Santa, Álvaro Javier Ojeda, Segundo Manuel Cortés Preciado, Rolando Patricio Espinosa, Wiljinson Javier Vargas Jiménez y Edwin Stiven Rosero. Lista suministrada por El Tiempo.