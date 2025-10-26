Una niña de tan solo 6 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar.

Leer también: Adoptan medidas para garantizar el orden público en consultas interpartidistas en Valledupar

La menor, quien era de nacionalidad venezolana, alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial cercano.

El caso se registró en horas de la tarde de este sábado 25 de octubre, en el corregimiento Nuevas Flores, jurisdicción del municipio de San Diego.

Según la información entregada por el conductor de 40 años a la Policía, él se movilizaba en un vehículo tipo automóvil por el lugar en mención, cuando de repente la niña le atravesó al intentar cruzar la vía. El impacto la lanzó varios metros y quedó tendida sobre el asfalto.

Ante lo ocurrido, el conductor detiene la marcha, desciende del carro para auxiliar a la menor y la traslada a la clínica Sermultisalud, donde según el reporte médico, ingresó sin signos vitales, debido al trauma craneoencefálico severo que presentó durante el accidente.

Importante: Valledupar fue epicentro del debate sobre impulso de la innovación jurídica y el uso de la IA