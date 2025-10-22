Las denuncias de los pobladores de la Mojana, en especial de los arroceros, sobre presuntas irregularidades en el proyecto ‘Ruta del arroz’ que ejecuta el Fondo de Adaptación tuvieron eco en la Procuraduría General de la Nación que abrió una indagación previa.

El Ministerio Público busca establecer responsables en el Fondo de Adaptación por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto que contempla apoyos económicos para los habitantes de los 11 municipios que componen la Mojana en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

La indagación está a cargo de la Procuradora Tercera Delegada para la Contratación Estatal que ya le solicitó al Fondo de Adaptación copia de los documentos que soportan la ejecución del proyecto, así como los manuales de funciones de los servidores públicos que fueron designados para ejercer la supervisión y su contrato de interventoría, y de acuerdo con los hallazgos que deriven esas pruebas determinará la procedencia o no de una investigación disciplinaria.

