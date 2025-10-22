La ministra del Deporte, Patricia Duque, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lideraron la tarde de este martes 21 de octubre el último comité previo a los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025.
La reunión se produjo a escasos 10 días de iniciarse el evento deportivo internacional que tendrá como sedes a los municipios de Montería y Cereté, y se desarrollará del 1° al 10 de noviembre en las disciplinas de atletismo, paratletismo, natación, paranatación, judo, karate, levantamiento de pesas, tenis de mesa, taekwondo, baloncesto 3x3, boxeo y voleibol.
Durante la reunión confirmaron los últimos ajustes logísticos, técnicos y deportivos de la organización, así como la reprogramación de la ceremonia inaugural que será el 2 de noviembre en el estadio 18 de Junio de Montería, un día después de la fecha inicialmente prevista.
Esta decisión permitirá garantizar la llegada oportuna de las 11 delegaciones internacionales participantes y evitar contratiempos migratorios a los procedentes de Aruba, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Trinidad y Tobago.
“Estamos listos para recibir a los atletas escolares de toda Centroamérica y el Caribe. Montería y Cereté serán el escenario de una gran fiesta deportiva que reafirma la capacidad organizativa y la hospitalidad del pueblo cordobés”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.
A su turno la ministra del Deporte, Patricia Duque, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el departamento de Córdoba y los municipios anfitriones, señalando que la inversión total para la realización de los juegos asciende a 14 mil millones de pesos, de los cuales $12 mil millones los aporta Mindeporte, y los $2 mil millones restantes corren por cuenta de la gobernación y las alcaldías de Montería y Cereté y están representados en infraestructura, logística y adecuación de escenarios.
Juan Miguel Villalba, director general de los juegos, informó que el evento contará con la participación de 1.200 atletas y cerca de 500 miembros de delegaciones, que junto a acompañantes y familiares sumarán alrededor de 2.500 visitantes en territorio cordobés.