Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El departamento de Sucre trabaja para alcanzar la recertificación de las tres playas Bandera Azul que iza con orgullo en el Golfo de Morrosquillo desde finales del año 2022 y que posicionan esta zona en el mapa turístico nacional e internacional.

Leer más: Al Cesar arribaron más de 27.000 pasajeros durante el puente festivo

El reconocimiento, otorgado por la Fundación Mundial para la Educación Ambiental (FEE), representa un estándar global de calidad en sostenibilidad y cuidado medioambiental, convirtiendo a Sucre en el único departamento del país con tres playas certificadas que son: El Edén y Palo Blanco en el municipio de Tolú, y la Segunda Ensenada en el balneario de Coveñas.

Paseo a Coveñas para una familia antioqueña terminó en tragedia

Gobernación de Sucre /Cortesía

De acuerdo con la gobernación de Sucre, la “certificación Bandera Azul no solo evalúa la calidad del agua y la seguridad de las playas, sino que también exige criterios rigurosos en materia de gestión ambiental, educación, servicios y accesibilidad, lo que refuerza el compromiso de las autoridades y las comunidades con un turismo responsable y sostenible”, y el departamento ha cumplido con ello.

Le puede interesar: La UNGRD anuncia la construcción de puentes peatonales en la Sierra Nevada de Santa Marta

Las tres banderas azules se enmarcan en la década del desarrollo y la transformación, un proceso que proyecta a Sucre hacia el 2030 con una visión sostenible y moderna del territorio.

La recertificación de las playas Bandera Azul es un propósito colectivo que depende del compromiso de todos los actores involucrados: las alcaldías de Tolú y Coveñas, la gobernación de Sucre, Capitanía de Puerto, las corporaciones ambientales, los prestadores de servicios turísticos y, especialmente, las comunidades locales.

No olvide leer: Grave accidente en la troncal del Magdalena Medio: reportan tres muertos y nueve heridos