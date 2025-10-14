El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar reportó un balance positivo en la movilidad y seguridad vial durante el retorno de los viajeros al finalizar la Semana de Receso Escolar, gracias a la implementación de la estrategia integral ‘Receso escolar bacano y seguro’.

Asimismo, la entidad reportó que en este territorio se movilizaron 3.067 vehículos en el área metropolitana. El arribo de

27.982 pasajeros. Mientras que se impusieron 40 comparendos, de los cuales 17 fueron a motociclistas.

También realizaron seis campañas de prevención vial, con actividades lúdicas, deportivas y de control, sensibilizando 680 actores viales.

El objetivo primordial fue salvaguardar la vida de los ciudadanos en las vías, con el despliegue de 11 puntos seguros estratégicamente ubicados en corredores viales clave que atraviesan los municipios de El Copey, San Alberto, San Martín, La Paz, Bosconia, Curumaní y El Paso.

Según el Instituto de Tránsito, la iniciativa contó con el acompañamiento interinstitucional de: La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA); la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); administradores viales de las concesiones; y Secretarías de Tránsito municipales.

Estos puntos brindaron orientación, pausas activas, información sobre el estado de las vías y medidas de control preventivo y correctivo para fomentar la conducción responsable y el respeto por las normas de tránsito.

“Agradecemos a los viajeros por su compromiso con la seguridad vial y por acatar las recomendaciones de nuestras autoridades. El éxito de esta jornada es el reflejo del trabajo articulado entre las entidades y la conciencia ciudadana en nuestras carreteras”, manifestó la Directora de IDTRACESAR, Diana Margarita Daza.

Adicionalmente, las autoridades del sector Transporte a nivel nacional estimaron que más de 3.89 millones de pasajeros se movilizaron por las terminales terrestres durante la semana de receso escolar.