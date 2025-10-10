Una de las cuatro áreas protegidas que delimitó y está bajo la administración de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), es el Parque Regional Natural del Sistema Manglárico Boca de Guacamaya, situado en el municipio de Tolú, y al que recientemente le aprobaron el plan de manejo.

Fue el Consejo Directivo de Carsucre el que hizo dicha aprobación, y que próximamente también le aprobará el suyo al Distrito Regional de Manejo Integrado de Ecosistema de Sabanas Abiertas y Acultivas, hacia el municipio de Galeras.

Así lo dio a conocer el director general de Carsucre, Julio Álvarez Month, durante el acto en el que el Sirep Caribe le otorgó a la entidad una mención de honor por el trabajo que ha realizado en favor de los ecosistemas en los últimos 20 años.

“Trabajamos en la corporación desde hace 30 años para lograr conservar esas áreas que son de importancia estratégica por la diversidad biológica que tienen y de esta manera poder seguir entregándole a las futuras generaciones ecosistemas que puedan brindar sus servicios y ser tenidos en cuenta para poder garantizar no solo la supervivencia de la especie humana sino también de las especies de flora y fauna que conviven en estos ecosistemas”, dijo Álvarez Month.

Agregó el director que tienen en la corporación una gran apuesta y es la de declarar un área protegida marino-costera, alrededor de 50.774 hectáreas, en el municipio de San Onofre, norte del departamento de Sucre.

Carsucre también trabaja para poder declarar una reserva de la sociedad civil como lo es Montefirme, en el municipio de Corozal. Ya están adelantados trabajos cartográficos y levantamiento de información en esa área.