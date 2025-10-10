Un ataque a bala contra un dragoneante del Inpec en Cartagena dejó gravemente herido a Juan Camilo Palacios Figueredo, de 24 años, quien fue interceptado por un sicario en el sector de la urbanización Simón Bolívar, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del jueves 9 de octubre, cuando el funcionario se dirigía a su vivienda tras culminar su turno en la cárcel de Ternera.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el agresor persiguió a la víctima por cerca de 100 metros y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir en una motocicleta conducida por un cómplice. Palacios fue auxiliado por transeúntes y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.

“Fue atacado mientras regresaba de su trabajo”

El brigadier general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó que el herido pertenece al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y detalló las primeras conclusiones de la investigación.

“Se pudo establecer que efectivamente es un funcionario del Inpec, un dragoneante de aproximadamente 24 años, oriundo del departamento de Norte de Santander, que presta su servicio en la cárcel Ternera”, señaló el oficial.

Peña añadió que la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación, mientras se adelantan labores de vecindario para recolectar información que permita identificar a los responsables.

“El joven salió de su trabajo aproximadamente a las 6:30 de la mañana, se dirigió con otro compañero hasta el sector donde vive y, cuando realizaba unas compras, fue perseguido por un individuo a pie. El atacante huyó en una motocicleta color blanco conducida por otro sujeto”, precisó el general Peña.

De acuerdo con el parte médico preliminar, el funcionario recibió dos impactos de bala: uno en el tronco y otro en el cuello.

Cámaras registraron el atentado

Videos de seguridad del sector captaron el momento exacto del ataque al dragoneante del Inpec en Cartagena. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa al sicario persiguiendo a Palacios mientras este intenta escapar. Tras los disparos, el joven cae al suelo y es auxiliado por residentes de la zona.

Las autoridades mantienen activo un plan candado en toda la ciudad para localizar la motocicleta y a los responsables del atentado.

Reacción del Inpec: megaoperativo nacional

Horas después del ataque, el Inpec emitió un comunicado en el que condenó los hechos y anunció un megaoperativo simultáneo en 123 cárceles del país como parte de las medidas de respuesta y control.

“Como parte de las acciones que se vienen adelantando para fortalecer la seguridad y el control al interior de los establecimientos de reclusión, el Inpec desarrolló en la mañana de hoy un megaoperativo simultáneo a nivel nacional”, indicó la entidad.

Entre las 6:00 y 10:00 de la mañana, 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI) realizaron requisas en 134 pabellones, donde fueron inspeccionadas más de 21.000 personas privadas de la libertad.

Durante el operativo, se incautaron 1.094 celulares, 25.198 gramos de estupefacientes, 2.069 litros de licor artesanal, 21 millones de pesos en efectivo y 1.047 armas cortopunzantes.

El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, supervisó las acciones desde Cali y reiteró el compromiso institucional frente a los ataques recientes contra el cuerpo de custodia.

“Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios. Seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores del sistema penitenciario”, expresó Gutiérrez.

La Policía Nacional informó que continúa en contacto permanente con la dirección de la cárcel de Ternera y con el Inpec para fortalecer las medidas de seguridad en la zona. Mientras tanto, los investigadores esperan que Palacios se recupere para obtener su testimonio, considerado clave para avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque.