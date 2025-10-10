Las quejas por la mala prestación de los servicios de salud en el departamento de Sucre no solo proceden de ciudadanos del común y del magisterio, también se registran en el régimen especial de la Policía Nacional.

Así lo denunció ante EL HERALDO el policía pensionado Roberto Martínez Caraballo, presidente de la Veeduría de Veteranos del Nivel Ejecutivo y Bienestar Social del Departamento de Policía Sucre, quien aseguró que desde enero de este 2025 no ha habido contratación con especialistas en esta parte del país.

Los únicos servicios que tienen, y es porque se los prestan en la misma sede de Sanidad, en la Avenida Argelia, en Sincelejo, son los de medicina general, odontología, internista, fisioterapia, psicología, laboratorio clínico y promoción y prevención.

“Tengo casos en los que compañeros han fallecido por no tener atención médica especializada de manera oportuna, y otro que perdió un riñón, y eso es muy doloroso y no podemos seguir permitiendo que esto nos ocurra”, advierte Martínez Caraballo.

El pensionado de la Policía indica que la prestación de los servicios médicos para los 13 mil beneficiarios en Sucre se desmejoró desde el año 2019 cuando la Dirección Nacional de la institución le quitó la facultad a los comandos de departamento sobre sanidad y se las entregó a las regionales que para el caso de Sucre depende de la Región 8 con sede en Barranquilla, desde donde realizan las contrataciones.

Además en Sucre se presenta un caso que, en criterio de este pensionado también los afecta, y es que todos los servicios los englobaron y se los entregaron desde el año 2016 a la Clínica Santa María “y por eso a 20 días de firmarse un contrato ya no hay disponibilidad de nada porque todo el dinero se lo gastan en las urgencias”.

Martínez Caraballo le solicita a la Dirección Nacional de la Policía que le devuelva la potestad a los departamentos sobre las áreas de Sanidad y que a su vez replantee la prestación de servicios para que sea con varias clínicas y hospitales, al tiempo que insta a los entes de control que “investiguen el rumbo de 9 mil millones de pesos que según la jefe de sanidad de la Región 8 de la Policía, que es una coronel, tiene asignado el departamento de Sucre, pero que no se han visto porque en este 2025 no ha habido contratación de especialidades médicas”.