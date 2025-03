Tras conocer del incidente de desacato y la sanción monetaria que la Sección Primera, Sub sección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le impuso al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, este se pronunció en nombre de la entidad.

A través de un comunicado la Unidad dijo no haber sido notificada oficialmente sobre la sanción, pero anunció que presentará las objeciones pertinentes, al tiempo que reitera su compromiso con la Mojana.

Dice que “las responsabilidades asignadas a la UNGRD en la medida cautelar fueron cumplidas en su totalidad” y en la actualidad “se avanza en obras como la ampliación del canal de La Esperanza y la estructuración de una solución definitiva para el cierre de Cara ‘e gato”.

Y aunque no han sido, según ellos, notificados oficialmente del incidente de desacato y la sanción que cobija además a la Fiduprevisora, a tres gobernaciones y once alcaldías, la UNGRD se anticipa a decir que hay responsabilidades que no recaen sobre ella, pero “las acciones encomendadas a la UNGRD, como la realización de mesas de trabajo y la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, fueron cumplidas en su totalidad. Desde noviembre de 2024, la UNGRD ha trabajado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en el marco del pacto de cumplimiento. Como parte de este proceso, se han realizado reuniones con las comunidades y autoridades locales, asegurando un diálogo permanente sobre las soluciones más adecuadas para la región. Además, se ha garantizado la distribución de alimentos, kits de aseo y otros elementos de primera necesidad para la población afectada”.

