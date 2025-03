Soplan vientos de análisis profundos y aspiraciones presidenciales en Colombia. Pero también pulula la polarización, los gritos y los insultos. El tablero político de cara al 2026 está casi listo y más de un político local, departamental y nacional ha empezado a mover sus fichas en medio de, por momentos, un juego sucio y altanero que domina tanto las redes sociales como la actualidad de los poderes del país, donde hay fuertes destrozos por el choque entre dos de ellos: el Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de ese panorama, y con el ánimo de consolidar fuerzas para darles soluciones a las diversas problemáticas del país un total de 22 exalcaldes, que afrontaron la dramática pandemia del covid-19, unieron fuerzas para brindarle alternativas al futuro del país, sostenido –según ellos– en la experiencia gerencial que está probada en sus hojas de vida y la capacidad de encontrar consensos en escenarios cada vez más difíciles.

En una tertuliada liderada por Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, el grupo político, denominado Propósito Colombia 2026, dio sus puntos de vista sobre las realidades del país.

Jaime Pumarejo, ex alcalde de Barranquilla, lideró el panel, el cual también contó con la presencia de Carlos Orgosgoitia, ex alcalde de Montería; Andrés Gómez, ex alcalde de Sincelejo; Juan Carlos Saldarriaga, ex alcalde de Soacha; Alejandro Funeme, ex alcalde de Tunja; José Manuel Ríos, ex alcalde de Armenia; Jairo Yanes, ex alcalde de Cúcuta; Germán Chamorro, ex alcalde de Pasto; Juan Carlos Cárdenas, ex alcalde de Bucaramanga; Ramón Guevara, exalcalde de San José del Guaviare, y Martín Sánchez, ex alcalde de Quibdó.

“¿Qué es Propósito Colombia 2026? Propósito Colombia 2026 nace hace más de un año, si mal no recuerdo. La primera reunión fue en Cúcuta, que la organizaron varios de mis colegas. Y luego nos fuimos dando cuenta de que al debate presidencial que viene le hace falta una manera de ver el país distinto. Aquí estamos más de 20 personas agregadas que aprendimos a hacer equipo en pandemia de diferentes partidos, de diferentes visiones de país, pero que aprendimos a sentarnos y a debatir, a ponernos de acuerdo y a salir adelante. Y eso es lo que al país le está haciendo falta”, dijo Pumarejo.

“Sentimos que nos están dividiendo, que esto se está volviendo en un tire y jale y las necesidades de los colombianos están quedando por fuera. Entonces, el colombiano es el único que está perdiendo hoy”, agregó.

En este sentido, Pumarejo criticó la gestión populista del gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, aclaró que es consciente de que el país necesita mejorar muchos sistemas instalados en políticas del pasado.

“Este gobierno mintió cuando prometió cosas que sabía que eran incumplibles y si no lo sabía peor, porque son personas que no tienen ni idea de la administración pública ni de administración general. Y tampoco es diciendo que hay que recuperar lo que había antes, porque lo que había antes tenía mucha gente por fuera de las posibilidades de soñar en un mejor futuro, de tener seguridad. Es decir, lo que había antes tampoco era la panacea. Era estable, pero mejorable, como el sistema de salud.

Nosotros estamos aquí y queremos proponer una nueva visión y vamos a proponer un candidato y ese candidato está listo para unirse a los demás y hacer una tarea en donde lleguemos juntos a primera vuelta y gane el que mejor represente a Colombia”, puntualizó.

Josefina Villarreal Los políticos posan para la foto tras haber culminado la tertulia.

A su turno, Juan Carlos Cárdenas explicó que los problemas del actual gobierno se iniciaron cuando, según él, cortaron los canales de diálogo con las autoridades de cada territorio.

“Nosotros veníamos con una ejecución de planes de desarrollo aprobados en nuestras ciudades por los concejos municipales y lo primero que identificamos fue una muy baja interlocución con el Gobierno. No había diálogo y obviamente en las ejecuciones empezamos a ver un freno absoluto, o sea, año y medio prácticamente que tuvimos nosotros con el actual Gobierno nacional fueron improductivos”, aseguró.

Renglón seguido, el exalcalde Yánez consideró que la actual polarización que vive el país ha alejado la inversión que tanto necesitan los territorios.

“El clima es de desconfianza, de pérdida de fe permanente y yo creo que detrás de eso uno se pregunta cómo será el clima para hacer negocios, cómo será el clima para traer inversión, cómo será el clima para saber qué ahoritica después de la amenaza del Gobierno de los Estados Unidos de perder la certificación de Colombia qué estarán pensando los que sacan el pecho por cifras de turismo en Colombia, donde se le apunta que el 70 % del turismo que llega a Colombia proviene de los Estados Unidos. La confianza se recupera con autoridad moral. Se recupera mirando a los ojos, respondiéndole a cada ciudadano colombiano o a cada inversionista que les podemos apretar la mano por respeto a la ética pública. La lucha frontal contra la corrupción es el primer elemento que hemos venido dando en todo el discurso”, señaló.

Por su parte, Alejandro Fúneme, ex alcalde de Tunja, apeló a la unión entre diferentes ideologías políticas para lograr tener un candidato con gran formación de cara al 2026.

“Aquí hay actores políticos de izquierda, de centro, de derecha, ideologías políticas diferentes, pero tenemos una convicción absoluta común que es independiente de nuestra ideología, tenemos que sumarnos a la búsqueda de alternativas que construyan un mejor país. Y ahí está el espíritu de Propósito Colombia tratando de decir: vamos a aportar desde nuestras capacidades, desde nuestras competencias, desde nuestros aciertos y desaciertos a esa construcción de país. La pandemia nos enseñó que tenemos que unirnos para superar las dificultades y nos unimos en el momento más complejo de la historia de los últimos años y de los últimos tiempos”, concluyó.

La seguridad, uno de los temas prioritarios

Martín Sánchez, ex alcalde de Quibó, reconoció que la situación en territorio por cuenta de la violencia está lejos de mejorar. Cabe recordar que, a principios de este año, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, llevó a cabo un paro armado que confinó a miles de personas.

“La confianza no se puede perder y nosotros estamos buscando alguien que llegue a la presidencia y le preste atención. Mira, con este gobierno el Choco se volcó a votarle al presidente Petro. Y pasan los días, los días y se va perdiendo esa esperanza de que el presidente Petro no le ha cumplido al departamento del Chocó. Mira, el Chocó tiene el 57 % de la costa Pacífica de Colombia. Y nosotros no tenemos un puerto. Cuando en el Caribe en todos los departamentos se tiene un puerto. Y en la costa Pacífica hay un solo puerto competitivo que es el de Buenaventura”, señaló.

Por su parte, Ramón Guevara, ex alcalde de San José del Guaviare, asegura que el país ha retrocedido “20 años”.

“Soy de San José del Guaviare, la capital de la esperanza colombiana y hoy estoy triste porque hemos retrocedido 20 años. Todo por un gobierno que no tiene las manos duras. Sí, es la realidad. Hoy, ¿quién anda en los carros blindados? La guerrilla, los paramilitares, los malos, los que le han hecho daño al país. Yo fui alcalde y a mí me llamaban por videollamada estos bandidos y me decían: “Ramoncito, lo espero allá en el trincho, lo espero allá en la Tigra”. ¿Para qué? Pues para llevar plata. Yo no les volví a contestar, lo vamos a matar, no sé qué”, contó el exmandatario.