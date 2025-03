En la reanudación este viernes del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la testigo número 18, la abogada Ángela López, habló en el estrado de un par de cartas que ella, junto con Diego Cadena -exabogado de Uribe y procesado también por este caso- les ayudaron a escribir a exparamilitares y que les dan la razón a las versiones que ha entregado el exmandatario sobre los hechos.

López, defensora de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, ex integrante de la Oficina de Envigado, habló inicialmente de una cita en un hotel con Fabián Rojas -ex asesor del ex jefe de Estado-, Cadena y el ex director de la Cárcel de Cómbita, el coronel Germán Ricaurte, “para que atendiera los nombres de las personas que tenían la intención de dar esas manifestaciones”.

Luego la abogada se reunió en la Cárcel de Cómbita con dichos exparamilitares y con Cadena. Allí, dijo, ayudaron a escribir las cartas a Giovanny Alberto Cadavid Zapata, ex integrante del Bloque Metro; Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, supuesto ex integrante de las Águilas Negras; y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli, quien perteneció al Bloque Central Bolívar.

En la carta de Cadavid se lee: “A ese señor (Álvaro Uribe) no lo distinguía ninguna relación con el Bloque Metro. (...) El doctor Iván Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra del expresidente Álvaro Uribe. (...) Juan Monsalve para mí es tan embustero que un día me manifestó que por él fue que se conformó el Bloque Metro y que por él se acabó. Juan Monsalve era un simple trabajador de finca, nunca tuvo relación con el bloque Metro”, refiriéndose inicialmente al senador del Pacto Histórico registrado como víctima en el proceso y, luego, al tenido como testigo estrella del caso.

Y en la de Cuesta se lee: “Juan Monsalve sí nos pidió que lo apoyáramos para hundir al doctor Álvaro Uribe Vélez con el doctor Iván Cepeda. La doctora Mercedes Ardila Arroyave nos dijo para que declaráramos en contra del doctor Álvaro Uribe y que si declarábamos nos daba asilo en otro país”, mencionando a la exabogada del parlamentario oficialista.

