La desaprobación del presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez sigue aumentando en la región Caribe y en el resto del país, excepto en Bogotá, donde cayó 6,7 puntos porcentuales, según la encuesta Invamer.

A nivel nacional, el 60,3% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, comparado con el 35, 1% que lo aprueba.

En la región Caribe, la medición, cuyos datos fueron recolectados entre el 21 y 25 de marzo, destaca que el 49,8 % de las personas no respalda la gestión del jefe de Estado, comparado con un 44, 8% que sí lo hace.

Si se analiza la anterior encuesta de Invamer, realizada el 24 de noviembre de 2024, la desaprobación del presidente Petro subió casi dos puntos porcentuales en el Caribe y la aprobación cayó tres puntos porcentuales, pasando del 48 % al 44,8 %.

En el resto del país el rechazo a su gestión sigue aumentando, especialmente en la región cafetera, donde tiene una desaprobación del 71,8% muy distante de su aprobación, que es de 25,2 %. Sin embargo, en el caso de Bogotá, la desaprobación cayó del 62% al 55,3%.

En el caso de la vicepresidente Francia Márquez, su desaprobación también aumentó en la región Caribe aumentó en más de 11 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, pasando del 55,5% al 66,9%. Contrario al caso del presidente Petro, la desparobación más alta de Márquez se concentra en Bogotá (77,6 %).

Otros datos sobre la percepción de país

Asimismo, la encuesta también midió la percepción que tienen los colombianos sobre cómo está el rumbo del país. Los resultados arrojaron que el 66,5 % de los encuestados considera que las cosas van por mal camino, el 28,6 % piensa lo contrario.

Si se desglosa por regiones, en el Caribe el 59% tiene una percepción negativa de los asuntos generales del país.

A la pregunta “¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento?”, el 21, 2% respondió que es el orden público, seguido del desempleo y la calidad y cubrimiento de la salud.

Un dato importante de la encuesta de Invamer es que el 59,2 % de los colombianos consultados siente miedo al futuro. Por edades, el porcentaje más alto (67,8%) se encuentra en el rango de 45-54 años.

Entretanto, el 43,1 % considera que el futuro de Colombia es negativo.

Sobre las reformas del Gobierno Petro, que han sido tema central en los últimos días, el 53% manifiesta estar en desacuerdo con las iniciativas. Vale mencionar que esta medición se realizó luego de que se hundiera la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y luego de que el primer mandatario convocara a marchas para medir el pulso en las calles frente a sus proyectos sociales.

Esta cifra de desaprobación es relevante, ya que el presidente Petro realizará una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre la reforma laboral. De hecho, la encuesta Invamer también midió ese punto: el 50% respondió estar de acuerdo con que se lleve a cabo este mecanismo de participación, comparado con el 43, 2% que no está de acuerdo y el 6,8% respondió que no sabe o no responde.

