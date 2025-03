El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó nuevos detalles sobre la investigación que se adelanta por el homicidio del patrullero de la institución armada, Víctor Julio Marín Londoño, registrado días atrás en el barrio San Isidro, en el suroccidente de esta capital.

En entrevista radial, el alto oficial reiteró que el hecho estaría asociado a un caso de hurto, pero como novedad indicó que los autores habrían sido unos individuos que pertenecen a una banda delincuencial, nativa de la ciudad de Cartagena, que van por algunas ciudades del Caribe cometiendo casos de atracos y fleteos.

“El asesinato del patrullero Marín Londoño obedeció a un atraco y no a un atentado criminal. Por ahora, digamos, es la hipótesis que hay en este momento. No tenemos otra información que en este momento nos lleve a demostrar que existe otra motivación. No obstante, no quiere decir que no la haya. Podría ser. Estamos precisamente en una actividad investigativa”, mencionó el general Urrego a Emisora Atlántico, en la mañana de este viernes 28 de marzo.

Este señaló que detectives de la Policía Metropolitana de Cartagena había arribado a la ciudad de Barranquilla con el fin de rastrear a los individuos que venían cometiendo casos negativos en esa jurisdicción, cuando “desafortunadamente se suscitó la situación del homicidio del patrullero”.

Por otro lado, el comandante de la Mebar detalló que las pesquisas para dar con el paradero de los autores del homicidio del uniformado “iban por buen camino” y que el rastreo los llevaba hasta la ciudad de Santa Marta, adonde se habrían internado los criminales luego de enterarse de que la persona asesinada en Barranquilla era un policía activo y vinculado a la Unidad de Infancia y Adolescencia.

“En Santa Marta logramos recuperar el arma que había sido usada por parte de las personas que lo asesinaron. Logramos incluso también la incautación de la motocicleta. También lo hicimos, la motocicleta que fue utilizada en el atraco”, expresó el general.