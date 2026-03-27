La reciente estructura, parecida a una pirámide, en Marte y que fue publicada en redes, desató teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre. La imagen se hizo viral rápidamente y los científicos dieron una explicación sobre ella.

Leer más: Ideam prevé fuertes lluvias para este fin de semana en diferentes ciudades del país

Se trata de una formación rocosa en el ‘planeta rojo’, de la cual expertos indicaron que no es una construcción artificial, sino que se trata de una formación geológica producto de procesos naturales, según explicó la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

La ciencia descarta por completo que se trate de civilizaciones extraterrestres, y a raíz de la aparición de la ‘pirámide’, se encendió el debate en redes sociales. Cabe señalar que la imagen no es reciente, pues proviene de archivos de misiones orbitales de la Nasa y fue identificada desde 2001 en Candor Chasma, un valle dentro del sistema de cañones Valles Marineris, uno de los más extensos del planeta rojo.

Sin embargo, el interés resurgió este mes de marzo cuando el cineasta Brian Cory Dobbs compartió en redes sociales una versión procesada en 3D que resaltaba la forma triangular de la estructura. La imagen, recortada del paisaje original, facilitó comparaciones con edificaciones como la pirámide de Giza y alimentó teorías sobre supuestas ruinas alienígenas.

Ver también: Diez animales rescatados de la ‘Casa de los Gatos’ presentan problemas en la piel; un felino fue diagnosticado con leucemia

De acuerdo a mapas geológicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), citados por DW, el tipo de relieve se ubica dentro de la formación común en esa región, que se caracteriza por colinas aisladas formadas por depósitos estratificados.

¿Por qué se forman dichas ‘pirámides’?

Los científicos señalaron que estas estructuras se originan a partir de capas de sedimentos que, con el tiempo, se consolidan y quedan expuestas debido a la erosión.

En Marte, distintos factores como el viento, deslizamientos de terreno y antiguos flujos de agua han moldeado estas superficies durante millones de años, por lo que la apariencia geométrica de la formación no es inusual.